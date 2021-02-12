Набиуллина считает, что риски инвестиций в криптовалюты растут

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что риски инвестирования в криптовалюты сохраняются и даже усиливаются. Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции в пятницу.

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

"Мое отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткойну не поменялось. И вот такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют. Честно говоря, цена биткойна даже не влияет на ее сущность. На наш взгляд, это не валюта. Интерес к этому активу есть, но риски те же самые были, остаются, и может быть, даже усиливаются. То, что это очень волатильный актив, - как он быстро растет в цене, точно так же он может падать, - это история показывала", - сказала она.

Курс биткойна в ходе торговой сессии в пятницу достигал исторического уровня в $49 тыс. За последние три месяц он показывал высокую волатильность, взлетев на данный момент в несколько раз.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".