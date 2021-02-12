Доля безналичных платежей в России в 2020 году составила около 70%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила около 70%, в 2021 году продолжит расти, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"По итогам 2020 года мы вышли на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными", - сказала она.

"Мы считаем, что доля безналичных платежей будет продолжать расти, но это скорее уже единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее", - добавила глава ЦБ.

Ранее аналитики Сбербанка сообщали, что доля безналичных платежей в торговом обороте в 2020 году выросла на 4,9 процентных пункта и достигла 54,1%, что является новым историческим максимумом в РФ.