Предложения по цифровому налогу для иностранных IT-компаний могут представить летом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Предложения по цифровому налогу для иностранных IT-компаний могут представить до 1 августа. Об этом корреспонденту ТАСС сказали в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Лиги безопасного интернета ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3-5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в России.

"Президентом Российской Федерации поручено в январе этого года подготовить и представить до первого августа предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ, - сказал собеседник ТАСС. - В рамках подготовки предложений могут быть рассмотрены и вопросы налогообложения".

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в беседе с корреспондентом ТАСС обратила внимание на то, что сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны иностранные IT-компании получают колоссальную прибыль от деятельности в России, с другой - систематически нарушают законодательство нашей страны, ущемляют права и свободы российских пользователей сети, позволяют распространяться запрещенным материалам. При этом они не платят налоги в нашей стране.

Лига предложила законодательно обязать эти иностранные компании создать в России юридические лица или представительства, а также ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3-5% для иностранных соцсетей и поисковых систем.

Цифровой налог на прибыль иностранных IT-компаний существует с 2019-2020 годов в Греции, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Франции, Великобритании.