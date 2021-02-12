Коммерческие партии газа с "Роспана" могут быть получены в ближайшие дни

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" рассчитывает получить первые коммерческие партии газа с проекта "Роспан" уже в ближайшие дни. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон.

"В настоящее время в заключительной стадии находятся пуско-наладочные работы, и первый коммерческий газ с этого проекта уже на днях должен начать поступать", - сказал он.

При этом первая пилотная партия газа с проекта была подготовлена накануне, отметил вице-президент "Роснефти".

Ранее компания сообщала, что первый товарный газ с проекта планируется получить в первом квартале 2021 года.

О проекте

"Роспан Интернешнл" - дочерняя компания "Роснефти", осуществляет добычу газа и газового конденсата на Восточно- Уренгойском и Ново-Уренгойском лицензионных участках. Предприятие станет основным центром роста добычи природного газа "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные запасы углеводородов составляют около 891 млрд куб. м природного газа и порядка 207 млн тонн газового конденсата и нефти.

Ожидается, что годовая добыча газа на проекте превысит 21 млрд куб. метров, добыча жидких углеводородов достигнет объема свыше 5 млн тонн, а производство пропан-бутана технического превысит 1 млн тонн.