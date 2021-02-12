В Госдуме планируют обсудить с "Аэрофлотом" смягчение правил перевозки животных

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в феврале-марте планирует вновь обсудить с руководством компании "Аэрофлот" вопрос смягчения правил перевозки животных в салоне самолета.

"Что касается "Аэрофлота", они нас пока не услышали, опять была очередная драма с животными буквально на днях, опять разбитая переноска при транспортировке в багаже. <…> Буквально в течение февраля-марта мы будем выходить сейчас на новое руководство "Аэрофлота", оно там сменилось, и постараемся добиться того, чтобы и "Аэрофлот" тоже поменял правила перевозки", - отметил Бурматов в пятницу в ходе эфира в Instgram "Дума ТВ".

Как отметил Бурматов, по обращению комитета "три крупнейших российских авиакомпании - это S7, Utair и "Уральские авиалинии" - изменили очень серьезно правила перевозки животных". "Utair и "Уральские авиалинии" увеличили до 10 кг вес животных, которые разрешены к провозке в салоне воздушного судна - до этого у них было 8 кг установлено, как у "Аэрофлота" сегодня. S7 сегодня наиболее эффективно отреагировала на наше обращение - они приняли еще одну норму, которую мы предлагали, и разрешили крепить переноску на рядом стоящем кресле и увеличили норму по килограммам", - отметил Бурматов.

По его словам, эти три компании находятся на уровне "самых ведущих мировых стандартов в части pets friendly" и лояльного отношения к пассажирам с животными. "Я думаю, что мы уговорим в итоге нашего крупнейшего авиаперевозчика на то, чтобы и они тоже сделали эти условия более лояльными для пассажиров именно с животными. Потому что людей, которые хотят путешествовать с питомцами, становится все больше и больше", - подчеркнул Бурматов.