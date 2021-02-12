Минздрав Белоруссии одобрил применение "Спутника V" для лиц старше 60 лет

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило применение российского препарата "Спутник V" для людей старше 60 лет. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

На эту тему

"Вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") одобрена Минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что белорусские учреждения здравоохранения начали подготовку к массовой вакцинации населения.

"В рамках подготовки к вакцинации, лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий", - отмечается в сообщении Минздрава Белоруссии.

В республике с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря прошлого года белорусский Минздрав сообщил о начале массовой вакцинации населения. До конца весны в стране планируется привить 1,2 млн человек.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 3 февраля заявил, что ситуация с COVID-19 в Белоруссии стабилизировалась. Ранее пресс-служба Минздрава отметила, что больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы, так как масштабы распространения коронавирусной инфекции уменьшаются.