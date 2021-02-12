Меры поддержки семей могут включить в себя выплаты на студентов очных отделений

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Меры поддержки семей с детьми могут быть расширены за счет предоставления возможности получения выплат на детей родителями студентов очных отделений вузов младше 23 лет. Соответствующее предложение подготовлено Минтрудом РФ, сообщила в пятницу на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации заместитель директора департамента демографической и семейной политики министерства Елена Семенова.

"Нами подготовлен проект соответствующих изменений. <…> Эти изменения будут направлены, прежде всего, на повышение адресности ежемесячной выплаты. Самым важным, может быть, решением является то, что в состав семьи будут включаться дети в возрасте до 23 лет при условии их очного обучения. Мы понимаем с вами прекрасно, что несмотря на то, что они совершеннолетние, они продолжают быть на иждивении родителей, так как они продолжают свое обучение", - сказала она.

Также в состав семьи включат детей, находящихся под опекой. После внесения изменений в документ о мерах поддержки семей опекуны тоже смогут получать выплаты.

Семенова отметила, что для получения необходимых выплат гражданам достаточно подать заявление через портал госуслуг или прийти в МФЦ без каких-либо дополнительных документов. "Впервые для назначения этой меры заявителю не требуется предоставлять какие-либо документы, потому что все документы могут быть получены органом социальной защиты населения в порядке межведомственного взаимодействия", - добавила Семенова.

По ее словам, также продолжается работа по совершенствованию программы материнского семейного капитала, который выдается на первого и второго ребенка. В 2021 году он составит 483 тыс. 882 руб. на первого ребенка и 639 тыс. 432 руб. на второго. С 15 апреля 2020 года сертификат выдается семьям в беззаявительном порядке на основе данных ЗАГС.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию мамы, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату. Программа продлена до конца 2026 г. с ежегодной индексацией размера материнского капитала.