Германия в феврале увеличила закупку российского газа на 47,8%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Германия за первые 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Германия - крупнейший потребитель газа "Газпрома" - за десять дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с прошлым годом", - сообщает холдинг.

"Газпром" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe отмечает, что на 10 февраля заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии опустилась до 37%.

По данным ФТС России, Германия в 2020 году купила у "Газпрома" 38,148 млрд куб. м., став крупнейшим импортером газа. Этот показатель на 30,23% ниже показателя импорта 2019 году.

Второе место по объему закупок в прошлом году заняла Италия, третье Австрия и Франция, купившие 11,909 млрд куб. м и 11,885 млрд куб. м российского газа соответственно (снижение на 28,51% и 13,85% соответственно).