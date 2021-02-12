Депутаты доработают законопроект о ГЧП при постройке приютов для животных

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым ("Единая Россия") намерены доработать законопроект, который предлагает заключать соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) при строительстве приютов для бездомных животных. Ранее кабмин не поддержал инициативу и высказал к ней ряд замечаний.

"Мы для этого замечания и собираем, мы сейчас их проанализируем, учтем, пойдем навстречу правительству, внесем эти замечания и уже с учтенной позицией коллег выйдем повторно на внесение этого проекта", - отметил Бурматов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который предлагает дополнить перечень объектов строительства в рамках соглашений о ГЧП в том числе приютами для животных. Как ранее подчеркивал Бурматов, во многих регионах отсутствуют приюты для животных либо их недостаточно, а ГЧП может стать одной из форм поддержки их строительства.

Ранее депутаты направили инициативу на отзыв кабмина, однако в правительстве ее не поддержали. Так, в кабмине указали на недостатки предлагаемой терминологии, а также высказали опасение, что из-за неопределенности объекта соглашения появится "возможность заключения соглашений без намерения их исполнения, а исключительно для получения земельного участка в аренду". Помимо этого, "остаются неясными источники окупаемости инвестиций частного партнера и получения им выручки", отметили в кабмине.

"Мы останавливаться не собираемся, тема есть, она существует. Я лично знаю примеры, когда бизнес эти приюты строит, готов это делать и этот механизм запрашивает. Мы же не преференции какие-то предлагаем создать, мы даем возможность фактически бизнесу реализовать социальную функцию. Поэтому мы настроены на то, чтобы замечания учесть, их доработать, я в этом никакой драмы не вижу, это нормальный законотворческий процесс", - подчеркнул Бурматов.