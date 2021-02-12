В ВТБ подсчитали траты россиян на подарки в преддверии Дня всех влюбленных

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россияне в преддверии отмечаемого 14 февраля Дня всех влюбленных увеличили траты на подарки в полтора раза, оставив в магазинах около 12 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

"За неделю в преддверии Дня всех влюбленных россияне потратили около 12 млрд рублей в магазинах и салонах, где можно приобрести подарки и сувениры для близких. Это на 57% больше, чем годом ранее. Чаще всего влюбленные выбирали гаджеты и косметику, а также бронировали визиты в SPA-салоны и парикмахерские", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно данным ВТБ, наиболее заметно за неделю перед праздником вырос спрос в магазинах электроники - на 64% в годовом исчислении, до 10 млрд рублей. На втором месте как по темпам роста, так и по обороту оказались магазины косметики. Выручка торговых точек с косметикой и парфюмерией выросла год к году на 44% и достигла 419 млн рублей.

Оборот SPA-салонов и парикмахерских увеличился на 16% и на 22% соответственно и составил в совокупности 506 млн рублей. При этом средний чек в этих категориях снизился по сравнению с прошлым годом - до 6 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей, уточнили в ВТБ.

Чуть меньше в этом году россияне перед Днем святого Валентина потратили в магазинах мужской одежды и подарков. Так, последние потеряли в годовом исчислении 6% выручки, заработав 145 млн рублей, а выручка специализированных магазинов мужской одежды сократилась на 3%, до 29 млн рублей.

"В этом году большее количество россиян решило поздравить своих близких с праздником влюбленных - количество транзакций в магазинах, где можно приобрести подарки для своей второй половины, выросло год к году на треть, а объем трат увеличился в полтора раза. Интересно, что сейчас многие стали выбирать более практичные подарки для своих партнеров: тратить меньше средств на открытки и красивые галстуки и больше - на гаджеты и косметику. Также выросла популярность SPA-процедур - для многих в конце зимы и на исходе первого года пандемии лучшим подарком является возможность расслабиться, отдохнуть и получить заряд бодрости перед весенними праздниками", - прокомментировал выбор россиян вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, слова которого привела пресс-служба банка.