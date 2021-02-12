Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах РФ

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии готово к подписанию с Россией соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь Минтранса Белоруссии Анна Куриленок.

Ранее сообщалось, что министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подпишут 15 февраля соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ.

"Еще завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча будет перенесена", - сказала пресс-секретарь.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах в Балтийском море в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления. Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки этих нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов.