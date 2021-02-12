Нижегородские промышленные предприятия получат 40 млн рублей поддержки от Минпромторга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Промышленные предприятия Нижегородской области получат более 40 млн рублей поддержки от Министерства промышленности и торговли РФ. Регион победил в федеральном конкурсе государственных программ развития промышленности, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородский Минпром победил в федеральном конкурсе государственных программ развития промышленности. Более 40 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на поддержку нижегородских промышленных предприятий", - пояснил Никитин.

В ходе конкурса жюри оценивали государственные программы субъектов России в сфере промышленности. Победителями конкурса смогли стать лишь 25 регионов. По словам Никитина, федеральные субсидии предоставляются регионам, которые берут на себя определенные обязательства по оказанию поддержки промышленным предприятиям.

"Например, мы предусмотрели такие меры, как возмещение части затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре, оплата первого взноса или аванса при заключении договора лизинга и другие. Все эти меры позволяют предприятиям реализовать новые масштабные проекты или существенно модернизировать производство, что приводит к увеличению конкурентоспособности их продукции, созданию новых рабочих мест, повышению заработной платы сотрудников", - уточнил Никитин.

Промышленным предприятиям региона также дополнительно выделят 120 млн рублей из регионального бюджета. "Благодаря федеральному и региональному софинансированию в 2021 году нижегородские промышленные предприятия смогут получить государственную поддержку на 160 млн рублей", - прокомментировал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.