Дмитрия Медникова назначили управляющим директором "Русской Медиагруппы"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Медиаменеджер Дмитрий Медников назначен управляющим директором "Русской медиагруппы". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Управляющим директором "Русской Медиагруппы" назначен Дмитрий Медников. В его ведении будут находиться вопросы формирования и реализации стратегии развития медиабизнеса, направленной на долгосрочное увеличение доли рынка, доходов и влияния на музыкальную индустрию", - сказали в пресс-службе.

Медников будет курировать коммерцию и маркетинг, а также запуск новых цифровых форматов и сервисов.

Медников был главным редактором информационного канала "Вести 24", с 2009 года занимал должность заместителя гендиректора ВГТРК. В последние годы Медников занимался развитием тематических каналов в рамках СП с "Ростелекомом". С 2013 года Медников был председателем совета директоров "Цифрового телевидения".

Генеральным директором холдинга по решению совета директоров АО "Русская Медиагруппа" назначена Любовь Маляревская. В совет директоров холдинга вошел директор по развитию нового бизнеса в "СберМаркетинг" Гавриил Гордеев. Он будет курировать вопросы, связанные с взаимодействием с индустриальными партнерами, осуществлять содействие компании в реализации специальных проектов.