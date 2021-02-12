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На Кубани молодежные бизнес-стартапы смогут получить заем под 0,1%

В бюджете региона на эти цели предусмотрят 500 млн рублей

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Льготный заем со ставкой 0,1% создадут в Краснодарском крае для поддержки молодежных бизнес-стартапов. На эти цели в бюджете региона предусмотрят 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Молодежь живет в реальном мире, и молодежь у нас разная. Многие сегодня хотят заниматься бизнесом <…> Сейчас разрабатываем новый заем для молодежи, условия будут максимально льготными - под 0,1%. Мы с коллегами обсудили, поручения уже даны, будут изменения в бюджет", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что на эти цели в бюджете предусмотрят 500 млн рублей. Кондратьев в своем Telegram-канале также сообщил, что в регионе повысят размер специальной молодежной стипендии края, которую получают учащиеся вузов и аспиранты.

"На днях мы уже обсуждали этот вопрос. Принял решение увеличить размер стипендии с 3 до 5 тыс. рублей в месяц. А количество получателей станет в шесть раз больше - 300 человек", - добавил глава региона.

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РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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