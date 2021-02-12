Власти Тверской области включат в программу газификации сельхозпредприятия региона

ТАСС, 12 февраля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу правительству региона решить вопрос газификации сельскохозяйственных предприятий, что обеспечит развитие отрасли. В числе первых на газовое топливо до конца 2021 года планируют перевести объекты сельхозкомпании "Сознательный" в Зубцовском районе, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Для нас важно проводить газ в колхозы и на предприятия, которые развивают сельское хозяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня", - передает пресс-служба слова Рудени.

В пресс-службе отметили, что губернатор поставил задачу в первую очередь газифицировать объекты самого успешного в регионе сельхозпроизводства колхоза "Сознательный", расположенного в Зубцовском районе.

К осени 2021 года также планируется обеспечить газом деревни Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения Калининского района. Это решение принято после обращений жителей этих населенных пунктов. "Не позднее 1 сентября по обращению граждан, которое мы видели, нужно решить вопрос. Они собрали деньги, сделали документацию, и нам необходимо реализовать этот проект", - подчеркнул Руденя.

В начале декабря 2020 года была подписана программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%.