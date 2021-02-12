В Минпромторге надеются на принятие закона о мобильной торговле в ближайшее время

КУРГАН, 12 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на принятие закона о мобильной и нестационарной торговле в ближайшем будущем, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

К этому законопроекту, разработанному Минпромторгом, были замечания у Совета Федерации, отметил он. "Мы все эти замечания учли, компактизировали этот законопроект, и, я надеюсь, что с учетом такой коллективной работы с сенаторами, с Госдумой, мы в ближайшее время увидим уже завершение этой работы", - сказал Мантуров.

Он сообщил, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли, согласно которому регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах.

"Ярмарки и федеральные и региональные крупные торговые сети готовы сегодня осознанно предоставлять так называемый формат shop-in-shop (то есть закассовое пространство предоставляется для малых форматов торговли, где коллеги могут реализовывать свою продукцию)", - пояснил Мантуров, отметив, что компании готовы предоставлять малому и среднему бизнесу территорию у крупных торговых объектов для продажи их товаров.

Ведомства должны доложить в правительство о результатах работы с регионами к 1 мая, сказал министр.

Летом 2020 года Мантуров попросил Госдуму вернуться к рассмотрению законопроекту, который был внесен в нижнюю палату еще в 2018 году, однако затем был отложен. Министр назвал принятие законопроекта крайне актуальным на фоне пандемии. Ранее он пояснял, что законопроект вводит обязательство предоставлять предпринимателю так называемое компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд, а также устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на пять лет с их продлением без последующих торгов, легализует автолавки и фудтраки, что даст дополнительный стимул для автопрома.