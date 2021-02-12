Более 200 компаний представили свою продукцию на агровыставке в Татарстане

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Более 11 тыс. представителей агробизнеса приняли участие в выставке "Татагроэкспо", организованной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Свою продукцию и технологические решения представили свыше 200 сельскохозяйственных предприятий, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Выставка проходила с 10 по 12 февраля на территории международного выставочного центра "Казань Экспо".

"В экспозиции на 15 тыс. кв. м. приняло участие более 200 компаний, представив передовые технологии по севу, обработке, уборке, переработке и сортировке продукции, самоходные машины, бункеры-накопители, семяочистительные машины, кормоуборочную технику и кормовые центры, производимые у нас в Кукморском районе. На мероприятии собралось более 11 тыс. представителей агробизнеса из различных регионов, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, в приобретении новых деловых контактов, в презентации собственной продукции и разработок, а также в привлечении внимания инвесторов", - сказал вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках мероприятия прошла итоговая коллегия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. В дни выставки проведено порядка 50 мероприятий деловой программы: тематических круглых столов, мастер-классов и семинаров по вопросам технологической модернизации и эффективного растениеводства, животноводства и цифровизации АПК.

"В рамках выставки мы вручили первый в Татарстане сертификат соответствия на производство органической продукции. Его получило хозяйство "Андрюшкино" из Мамадышского района. Подписали соглашение между Правительством Республики Татарстан и АО "Росагролизинг" об укреплении взаимодействия в сфере модернизации агропромышленного комплекса республики. Взаимовыгодные соглашения и договоры заключены самими экспонентами", - добавил министр.