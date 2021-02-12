Россельхознадзор запретил импорт птицы из двух стран и одного района ФРГ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых неблагополучных по гриппу птиц стран и территорий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых стран и территорий мира", - отмечается в сообщении.

Эта мера касается Финляндии, района Уккермарк (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) Германии и Болгарии. Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.