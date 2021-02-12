Белоусов поручил ведомствам подготовить предложения по вывозу угля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел заседание президиума правительственной комиссии по транспорту, в рамках которого поручил Минстрансу, Минэнерго и Минэкономразвития подготовить предложения, которые обеспечивают выполнение поручений президента РФ в части транспортировки угля по Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожным магистралям, сообщается на сайте правительства.

"Один из ключевых вопросов в повестке заседания касался обеспечения вывоза угольной продукции. Минтрансу, Минэнерго, Минэкономразвития совместно с правительством Кемеровской области и ОАО "РЖД" даны поручения по подготовке предложений, обеспечивающих выполнение поручений Президента России в части вывоза угля", - отмечается в сообщении.

Также поручено проработать вопрос о возможности заключения РЖД многосторонних трех-четырехлетних обязывающих договоров по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы, в том числе с грузоотправителями и морскими портами.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул важность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистралей для горняков, отметив, что средства, выделенные на их модернизацию, должны быть обязательно использованы. Глава государства также обратил внимание на планы направлять часть кузбасского угля в Азово-Черноморский бассейн.

БАМ и Транссиб

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Он входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.