Рост производства в IV квартале дал "Роснефти" 147 млрд рублей прибыли по итогам 2020 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Эффективный технологический подход позволил "Роснефти" на фоне смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ быстро нарастить добычу жидких углеводородов в четвертом квартале 2020 года на 1,9%, до 49,46 млн т, следует из сообщения компании. Это позволило "Роснефти" в условиях беспрецедентной волатильности рынка нефти в 2020 году одной из немногих мировых компаний отрасли показать в IV квартале прибыль в размере 324 млрд рублей и сохранить положительный результат по году в размере 147 млрд рублей.

Рост добычи

Как отмечается в сообщении "Роснефти", в IV квартале 2020 года компания обеспечила объем добычи жидких углеводородов на уровне 3,98 млн баррелей в сутки, или 49,46 млн т за три месяца, что на 2% выше показателя III квартала. Рост добычи в минимальные сроки стал возможен благодаря смягчению ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и возможностям компании по гибкому управлению производственным потенциалом. К примеру, ограничению дебитов без консервации скважин и режиму периодической эксплуатации скважин.

В целом по итогам 2020 года добыча жидких углеводородов компанией составила 204,5 млн т. По этому показателю уровня добычи жидких углеводородов "Роснефть" сохраняет лидирующие позиции в мире, обгоняя ExxonMobil (3,7 млн баррелей в сутки в IV квартале 2020 года), Chevron (3,28 млн б/с), Shell (1,75 млн б/с) и других.

Показатели добычи газа "Роснефтью" выросли в четвертом квартале на 7,5% в сравнении с третьим кварталом прошлого года, до 16,08 млрд куб. м. За весь год добыча газа составила 62,83 млрд куб. м. При этом доля газа от общей добычи углеводородов "Роснефтью" превысила 20%, что соответствует стратегии увеличения добычи газа в ее общем портфеле добычных проектов.

Объемы переработки

Переработка нефти в IV квартале 2020 года увеличилась на российских НПЗ "Роснефти" (на 2,4% в квартальном выражении, до 23,1 млн т), но снижалась на заводах в Германии (на 6,5% в квартальном выражении, до 2,8 млн т) из-за повторного локдауна в стране.

В целом в IV квартале объем переработки нефти компанией вырос на 1,3% в квартальном выражении, составив 25,8 млн т. При этом на заводах в Германии за год было переработано 11 млн т нефти, что на 9,6% выше показателя 2019 года.

В течение 2020 года "Роснефть" активно развивала перерабатывающие мощности. Так, Комсомольский НПЗ в ноябре 2020 года провел техническое перевооружение установки первичной переработки нефти. Рязанская НПК в ноябре внедрила единую информационную систему по управлению качеством продукции, а также довела число установок каталитического риформинга на катализаторах собственного производства до 4 из 5.

Реализация и розничный бизнес

По итогам октября - декабря 2020 года компания реализовала 24,7 млн т нефтепродуктов, что на 2,5% выше по отношению к третьему кварталу. Всего в 2020 году компания реализовала 101,3 млн т нефтепродуктов. Объем нефтепродуктов, экспортированных в дальнее зарубежье из России в 2020 году, составил 46 млн т, реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке - 37,2 млн т, в странах СНГ - 3,5 млн т.

Нефти в IV квартале 2020 года поставлено в страны дальнего зарубежья 23,8 млн т, что на 1,2% выше квартал к кварталу. Причем более 56% поставлено в восточном направлении. Доля поставок по контрактам от года и выше превышает 90% экспорта. А целом за 2020 год поставки нефти в страны дальнего зарубежья составили 109,1 млн т. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья за 2020 год - 96 млн т.

Также в IV квартале 2020 года компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива в три раза на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивала потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж.

Кроме того, у "Роснефти" 3057 АЗС/АЗК (из которых 2 996 находятся на территории РФ), что делает ее крупнейшей в России сетью. Розничные продажи второй половины 2020 года превысили показатель первого полугодия на 17%, в том числе за счет работы с корпоративными клиентами. Так, компания первой подключила к сервису "Яндекс.Заправки" свои речные АЗС, и в целом планирует подключить все российские АЗС.

Финансовый результат

"Роснефть" обеспечила положительный финансовый результат в целом по итогам года на уровне 147 млрд рублей. При этом удачный IV квартал 2020 года позволил компании получить рекордную прибыль, составившую по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 324 млрд рублей или около $4,3 млрд. Многие мейджоры отрасли, напротив, в этом периоде зафиксировали убыток: Royal Dutch Shell (минус $4 млрд), ExxonMobil (минус $20,1 млрд), ConocoPhillips (минус $772 млн), о плюсе помимо "Роснефти" отчитались пока только британская BP (плюс $1,4 млрд) и французская Total (плюс $891 млн).

Руководство "Роснефти" планирует рекомендовать совету директоров размер дивидендов за полный 2020 год "в полном соответствии с дивидендной политикой". При этом коэффициент выплаты дивидендов "Роснефти", составляющий не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли.

Долг и затраты

Свободный денежный поток нефтекомпании по итогам года составил 425 млрд рублей. Сумма финансового долга в прошлом году снизилась на $9,7 млрд . Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 2,3. Благодаря комфортному уровню денежных потоков компания планирует нарастить в 2021 году капитальные затраты до 1 трлн рублей против 785 млрд рублей в 2019 году.

Сырьевой задел

Главная ставка компании - проект "Восток Ойл" на полуострове Таймыр, который должен к 2030 году обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти в год. Объем ресурсной базы проекта по жидким углеводородам оценивается в 6 млрд тонн. Это крупнейший в мире проект последних лет по добыче углеводородов, в том числе и в газовой части. Ресурсная база "Восток Газ", входящего в периметр "Восток Ойла", оценивается в более чем 5 млрд куб. м газа, что может сделать его крупнейшими в мире проектом по выпуску сжиженного природного газа (СПГ).

Goldman Sachs уже называл "Восток Ойл" "магнитом для инвесторов", а Merrill Lynch присвоил ему статус локомотива развития "Роснефти". Предварительная оценка проекта экспертами превышает $86 млрд, исходя из сделки по продаже 10% в нем трейдеру Trafigura. И как отметил в ходе пресс-конференции компании первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, многие потенциальные партнеры интересуются проектом, так как в нем будет низкий углеродный след, при том, что, несмотря на общее падение спроса на нефть в мире остаются территории с ростом потребления энергоресурсов.

Но и по сегодняшним проектам у "Роснефти" хороший задел. Всего в результате геологоразведочных работ в 2020 году "Роснефть" открыла 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме более 2 млрд т н. э. Согласно данным Wood Mackenzie, в 2020 году три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения были открыты "Роснефтью" (им. Жукова, им. Рокоссовского и Западно-Иркинское). Средний ресурсный потенциал этих месторождений превышает 4 млрд баррелей н. э. У ближайших конкурентов - Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) - менее 2 млрд баррелей н. э.