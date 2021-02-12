Инвестиции "Башнефти" выросли в 2020 году на 8,5%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Капитальные затраты нефтяной компании "Башнефть" выросли в 2020 году на 8,5%, до 66,4 млрд рублей, несмотря на шоковые факторы для рынка нефти в 2020 году, следует из материалов компании.

Все мировые нефтегазовые компании в 2020 году столкнулись со снижением мировых цен и спроса на нефть и нефтепродукты при существенном ухудшении экономической ситуации из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Российские компании также снижали производство из-за соглашения стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с мая 2020 года.

Как отмечается в сообщении компании, несмотря на внешние факторы "Башнефть" последовательно в 2020 году наращивала инвестиции в ключевые производственные проекты. В результате объем капитальных затрат в 2020 году превысил показатель гораздо более благополучного 2019 года на 8,5% и составил 66,4 млрд руб.

Финансовый итог

"Башнефти" удалось переломить отрицательную динамику ряда ключевых финансовых показателей уже во второй половине 2020 года. Благодаря комплексу мер по сохранению финансово-экономической устойчивости операционная прибыль "Башнефти" во втором полугодии 2020 года по сравнению с предыдущим периодом выросла на 110% и составила 1,28 млрд руб. Показатель EBITDA в этом же сравнительном диапазоне увеличился почти на 60% - до 19,7 млрд руб. В итоге компания во второй половине 2020 года получила рост свободного денежного потока, который достиг 35,5 млрд руб.

Средства направлялись в одно из ключевых направлений работы "Башнефти" в 2020 году - укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи. Проходка в эксплуатационном бурении по сравнению с 2019 годом выросла на 15,7% - до 526,9 тыс. метров, количество эксплуатационных скважин увеличилось на 43% - до 207, количество скважин с горизонтальным окончанием на 57% - до 183, при этом проходка по горизонтальным скважинам выросла на 33% - до 482,4 тыс. метров. Компания рассчитывает, что укрепление сырьевой базы позволит более эффективно использовать свой потенциал после снятия ограничений в рамках соглашения стран-участников ОПЕК+.

Наряду с повышением потенциала нефтедобычи в 2020 году компания активно инвестировала в модернизацию нефтепереработки. В частности, была продолжена реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов на производственной площадке "Башнефть-Уфанефтехим". В целом в 2020 году компания увеличила глубину переработки нефти на 5% - до 86%. Выход светлых нефтепродуктов составил 65,7%.

"Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведущее деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Более чем контрольный пакет акций компании у "Роснефти", 25% плюс одна акция у Башкирии.