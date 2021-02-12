Власти Татарстана намерены к маю 2022 года спроектировать выездную магистраль из Казани

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана готовы направить более 233 млн рублей на проектирование второго этапа дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани. Работы планируется завершить к 27 апреля 2022 года, говорится в материалах на портале госзакупок.

Прием заявок на выполнение госконтракта будет завершен 9 марта 2021 года. Заказчиком выступает Главное управление содержания развития дорожного-транспортного комплекса при Миндортрансе Татарстана. Начальная максимальная цена контракта - 233,1 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.

Согласно заданию, дорога должна состоять из четырех полос. Строительная длина основной дороги - 8,8 км. Проект дороги должен учесть на протяжении всего проектируемого участка устройство тротуаров и велодорожек. Вдоль застроенного участка жилыми строениями предусмотреть шумозащитные экраны.

Благодаря запуску новой дороги из Казани помимо Горьковского шоссе появится еще один прямой выезд из Казани на трассу М7 "Волга". Это позволит разгрузить западный выезд из столицы Татарстана.