Медведев: размах кризиса 2008 года стал очевиден после банкротства Lehman Brothers

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Масштаб и серьезность мирового экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, стали очевидны после банкротства американской банковской группы Lehman Brothers. Об этом вспомнил в интервью для документального многосерийного фильма "Крепость" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в тот период занимал должность президента России.

"Каждый день приносил какие-то сложные, подчас непонятные новости. Одним из таких дней было 15 сентября, потому что именно в этот день сообщили, что один из столпов американской финансовой системы, банковская группа Lehman Brothers, закончила по сути свое существование, точнее объявила о банкротстве, - поделился воспоминаниями Медведев. - Мы понимали, что в силу того места, которое занимают такие банковские группы в мире, не только в американской экономике, если такое произошло, это уже процесс, который остановить будет очень и очень сложно".

Медведев рассказал, что, вступая в должность президента России весной 2008 года, "и не предполагал тогда, что так быстро страна столкнется с целым рядом испытаний". "Я имею в виду и то, что случилось в Южной Осетии, и, конечно, экономический кризис. Но в мае 2008 года все казалось достаточно спокойным, размеренным и предсказуемым", - заверил он.

Реакция в США

По словам Медведева, поначалу даже его американские коллеги не придавали особого значения происходящему в глобальной экономике, несмотря на то, что эпицентр проблем был именно в США. "Я неплохо помню, как во время первого саммита "восьмерки", в котором я принимал участие, это было в Японии, уже какие-то нюансы ощущались. На ипотечном рынке в Соединенных Штатах Америки уже начали использовать слово bubble - пузырь", - отметил он.

Замглавы СБ России поделился тем, что на саммите он задавал вопрос о ситуации другим лидерам, прежде всего бывшему тогда президентом США Джорджу Бушу. "Он говорит: "Да нет-нет, мы все контролируем, все нормально", - пересказал Медведев ответ своего коллеги. "Поэтому можно прямо сказать, что даже оттуда раздавались успокоительные голоса", - заметил он.

По признанию зампредседателя Совбеза, предвестники надвигающейся экономической катастрофы все же были, в частности когда "реально почти легли" два из трех ипотечных гигантов США, компании Freddie Mac и Fannie Mae. "И уже тогда стало понятно, что просто так это не обойдется", - сказал он.

При этом, заметил Медведев, американский лидер, заверявший на саммите "восьмерки", что все под контролем, на встрече "двадцатки" в декабре 2008 года в Вашингтоне признал, что экономический кризис все же разразился. "Да, говорит, Дмитрий, к сожалению Уолл-стрит и банки меня подвели, - передал замглавы СБ слова президента США в контексте той ситуации. - Я это запомнил на всю жизнь. Он даже сказал не "американскую экономику", не "мировую экономику", а "меня подвели".

О документальном фильме

Премьера многосерийного фильма "Крепость" состоится в видеосервисе Start 24 февраля. Картина посвящена роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики в период после распада СССР, преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. Своими воспоминаниями о том периоде в фильме поделились Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России.