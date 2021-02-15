Мишустин назвал революционным решение о введении в начале 2000-х ставки НДФЛ в 13%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Введение в начале 2000-х годов плоской шкалы подоходного налога с 13%-ной ставкой было революционным и непростым решением, в эффективность которого многие не верили. Такое мнение высказал в интервью для документального многосерийного фильма "Крепость" премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в тот период занимал пост замминистра по налогам и сборам.

Вторая часть Налогового кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу НДФЛ на уровне 13%, вступила в силу с 1 января 2001 года. До этого в России действовала прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц со ставкой от 13% до 30%.

"Тогда это было такое революционное действие, непростое. И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера (отображение зависимости объема налоговых поступлений от налоговой ставки - прим. ТАСС), на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку", - сказал премьер.

По словам Мишустина, эффективная ставка по совокупности всех налогов с физических лиц к тому моменту составляла чуть больше 12%, "несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых".

Он отметил, что в вопросе проведения налоговой реформы трудно переоценить заслуги Алексея Кудрина и Германа Грефа, возглавлявших тогда соответственно Минфин РФ и Минэкономразвития и торговли РФ. В частности, соответствующее издание Налогового кодекса РФ Мишустин назвал "одной из самых важных заслуг" Кудрина.

О документальном фильме

Премьера многосерийного фильма "Крепость" состоится на платформе видеосервиса Start 24 февраля, в этот день появится первый эпизод. Документальный фильм посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики в период после распада СССР, а также в преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. Своими воспоминаниями о тех годах в фильме поделились Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России.