Чубайс: быстро получить кредит МВФ в 1998 году удалось в том числе благодаря Кудрину

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия смогла в 1998 году в рекордно короткий срок получить $24 млрд займов от Международного валютного фонда (МВФ) в том числе благодаря работе Алексея Кудрина. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в документальном многосерийном фильме "Крепость".

В 1994-1996 и 1997-1998 годах Чубайс занимал должность первого вице-премьера, а в 1997 году - также министра финансов России.

"В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти - это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка (имеется в виду Всемирный банк - прим. ТАСС). Бросил все, собственно, Алексей [Кудрин], помогал активно тогда в этом деле", - вспомнил Чубайс в фильме.

По его словам, добиться кредита нужно было "суток за 25, наверное". "Сломав все процедуры МВФ, сломав все процедуры Всемирного банка. А перед этим нужно было заставить Центральный банк, Минэк, Минфин, Госимущество выработать целостную процедуру, притом что у них у всех были противоположные представления", - отметил спецпредставитель президента.

"И эту же программу [Сергей] Кириенко в это время защищал в Госдуме при противодействии [Бориса] Березовского. А дальше с этой программой нужно было доехать до МВФ и заставить их принять решение о поддержке. Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва. Этап закончился триумфом. Мы получили $24 млрд. Невероятно, фантастика", - рассказал Чубайс.

Член наблюдательного совета "Сбера" Белла Златкис, которая в 1993-1998 годах возглавляла департамент ценных бумаг и финансового рынка Минфина, подчеркнула, что кредит МВФ целиком ушел на поддержание курса рубля.

"Я предполагаю, что там серьезный упрек может быть сделан и Центральному банку, и правительству, потому что весь кредит ушел на поддержание курса рубля, то есть в топку выбросили, и все, [на поддержание] того самого курса, которого уже не существовало реально. То есть дали возможность иностранцам выйти по высокому курсу, это никуда, конечно, не годно, это решение, оно абсолютно неправильное. Ну ребята, невозможно управлять абсолютно новой экономикой, не сделав ошибок", - сказала Златкис.

О фильме

Документальный фильм "Крепость" посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада СССР и преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. В фильме, в частности, принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший правительство, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России. Премьера картины состоится 24 февраля на видеосервисе Start.