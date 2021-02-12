Байден намерен оказать помощь штатам с высоким уровнем безработицы

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил о намерении оказать помощь штатам с высоким уровнем безработицы, а также содействовать возобновлению работы школ. Глава Белого дома провел встречу в пятницу с рядом губернаторов и мэров, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

"Мы должны помочь штатам в экономическом плане в условиях безработицы, чтобы гарантировать возобновление работы школ. [Надо обсудить], какую роль правительство может сыграть, чтобы помочь в этом", - приводит слова президента пресс-пул Белого дома.

"Думаю, правительство должно сыграть важную роль. Я хочу знать от вас, что должно быть в плане восстановления (предлагаемая Байденом программа стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн - прим. ТАСС), что нужнее всего", - отметил Байден.

Министерство труда США зафиксировало за январь незначительное снижение уровня безработицы до 6,3%, в то время как в ноябре и декабре прошлого года показатель составлял 6,7%.

Программа экономических мер Байдена предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению (единовременные выплаты), остальное - на стимулирование экономики. В частности, предлагается выделить $350 млрд в качестве помощи штатам и местным властям, в то время как республиканцы не включили эту статью расходов. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к предложенным ранее $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса.