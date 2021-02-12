Маркировка остатков велосипедов должна завершиться в России к 1 мая 2022 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Маркировка остатков велосипедов и рам должна быть осуществлена до 1 мая 2022 года, говорится в проекте постановления правительства о правилах маркировки велотоваров, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

"При наличии по состоянию на 1 сентября 2021 года на территории РФ нереализованных велотоваров, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 сентября 2021 года, осуществляют до 1 мая 2022 года их маркировку средствами идентификации и вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке таких велотоваров средствами идентификации", - говорится в документе.

Обязательная маркировка велосипедов и велосипедных рам начнется 1 сентября 2021 года (этап регистрации в системе). Согласно постановлению, с 1 февраля 2022 года производители и импортеры должны начать наносить средства идентификации на велотовары, а до 15 марта 2022 года должны осуществить маркировку велотоваров, приобретенных и выпущенных таможенными органами до 1 февраля 2022 года.

"Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот велотоваров без нанесения на них средств идентификации и представления в информационную систему мониторинга сведений о маркировке велотоваров средствами идентификации допускается до 1 февраля 2022 года", - говорится в постановлении.

"Предложенная этапность направлена на упрощение подключения бизнеса к системе маркировки и позволяет внедрить инструменты электронного документооборота после окончания велосезона. Эксперимент по маркировке велосипедов проводился с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года, в "Честном знаке" зарегистрировались 844 компании. Протестированы процессы производства, импорта и оборот вплоть до продажи на кассе", - сообщил ТАСС руководитель товарной группы ЦРПТ "Велосипеды" Кирилл Волков.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП.