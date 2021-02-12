Кабмин РФ расширил список компаний, в отношении которых введены экономические санкции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592".

В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний, затем он был расширен до 75 пунктов. Теперь количество юрлиц, против которых введены санкции, увеличено до 84. В новый список попали еще девять компаний, в том числе ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Трансшип", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод".

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.