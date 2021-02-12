Bloomberg: крупнейшие техкорпорации США направили жалобы на покупку Nvidia компании Arm

ТАСС, 12 февраля. Американские технологические компании Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению гигантом Nvidia британской компании Arm. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

По данным его источника, корпорации обеспокоены тем, что покупка Arm может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов.

Как отмечает Bloomberg, приобретение Arm компанией Nvidia может состояться, если антимонопольные органы США, Великобритании, Европейского союза и Китая не обнаружат в нем нарушений. Источник агентства добавил, что Федеральная торговая комиссия США, рассматривающая условия сделки перед ее одобрением, направила запросы третьим сторонам, которые могут потенциально пострадать от действий Nvidia. Их явное недовольство может, по сведениям Bloomberg, повлиять на решение регулятора или заставить Nvidia изменить условия сделки.