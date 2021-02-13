Участники форума обсудили вопросы сотрудничества предприятий ОПК и ТЭК

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Предприятия ОПК и ТЭК делают первые шаги в налаживании эффективного сотрудничества отраслей. Им необходимо ориентироваться на масштабные и актуальные вызовы как в сфере IT-технологий, так и импортозамещения, не пытаясь угнаться за каждой рыночной нишей, говорили участники выездного межотраслевого мероприятия "ОПК - ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде 11-12 февраля 2021 года.

Новые мощности ОПК

Знакомство участников нефтегазовой отрасли и ОПК с возможностями и потребностями друг друга началось презентацией площадки мероприятия - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", входящего в "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". "Большинство людей, которые первый раз на нашем мероприятии и не ожидали такого уровня производственного комплекса, потому что этот комплекс строился с нуля", - заметил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

"Нижегородский завод 70-летия Победы" - пилотный проект оборонной промышленности страны, который не имеет отечественных аналогов. Он нацелен на выпуск перспективных вооружений и военной техники, но в то же время работает над высокотехнологичной гражданской продукцией, объемы выпуска которой будут расти. Как рассказал Александр Ведров, перед ОПК стоит задача к 2025 году нарастить объем выпускаемой гражданской продукции до 30%, а к 2030 году - до 50%.

Но на нижегородском предприятии эта доля будет даже выше. Уже сейчас среди образцов гражданской продукции, производимых на заводе, - автоматические системы хранения для складских помещений, превосходящие зарубежные аналогии, производство комплектующих для карьерной техники, сельхозтехники. Также завод занимается сварочными работами, механической обработкой.

"Это первый опыт выездного мероприятия, где основная задача это интеграция предприятий ТЭК и предприятий ОПК с точки зрения выработки новых технологических цепочек", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. По его словам, крайне важно найти и выработать модель, чтобы предприятиям ОПК было ясно, как взаимодействовать с предприятиями ТЭК. По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, главной задачей всего мероприятия было понять, каким образом отрасли могут дальше эффективно взаимодействовать.

Успешные примеры

В ходе своего выступления на технологической сессии Машуков отметил, что одна из моделей такого взаимодействия уже успешно работает как Тюменский нефтепромышленный кластер, в который входят 60 предприятий как Тюменской области, так и еще 10 субъектов РФ. "Нами уже разработана модель, которая позволяет предприятию не наугад предлагать свою продукцию, а получать дважды в год вызовы, которые формируются у компании, и эти вызовы раскладываются кластером на конкретные внутренние технологические задачи", - отметил он.

Кроме того, и ряд предприятий АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" уже задействованы в производстве продукции для ТЭК. Так машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК) производит часть изделий комплектующих для подводно-фонтанной арматуры и систем подводной добычи газа, рассказал Ведров. Задействован в гражданских проектах и "Вектор", выпускающий метеозонды и метеостанции, а в пик пандемии привлеченный для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Будущие проекты

Как рассказал Александр Ведров, Ижевский электромеханический завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы "Тор", планируется включить в состав участников тюменского нефтепромышленного кластера. Возможной темой будущего сотрудничества может стать производство систем охлаждения для промышленности.

По словам начальника департамента обеспечения добычи нефти и газа "Лукойла" Азата Хабибуллина, примером межотраслевого сотрудничества и импортозамещения может быть вовлечение компанией российских разработчиков программного обеспечения в свой проект "Интеллектуальные месторождения" по созданию полноценных "цифровых двойников". А на уровне "железа" Хабибуллин рассказал об успешном опыте разработки российских вентильных двигателей для погружных насосов, которые не только послужили импортозамещению, но могут выйти на экспортные рынки.

Вызовы для партнеров

В то же время директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич отметил, что в вопросах взаимодействия ТЭК и ОПК важно учитывать масштаб предприятий отрасли. По его словам, не стоит пытаться угнаться за сотнями стартапов, задача которых пойти во всех направлениях и где-то оказаться первыми. "Наша модель не должна конкурировать с доступными текущими операционными решениями на рынке от небольших производителей. Эта модель заведет в тупик",- отметил он.

Вторым важным элементом сотрудничества отраслей Вашкевич назвал наличие масштабного конкретного вызова, который не даст затухать отдельным инициативам. В качестве примера таких вызовов он назвал разработку автономных безлюдных технологий для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Сотрудничество с университетами

К сотрудничеству по линии ОПК-ТЭК готовы подключиться и университеты. В ходе мероприятия концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве в разработке продукции гражданского назначения. Как отметила ректор Вероника Ефремова, университет может предложить концерту научно-исследовательскую деятельность, значительный опыт проведения научных исследований и положительные результаты, а концерн в свою очередь предоставит вузу свой производственный и научно-технический потенциал.

Помощь государства

Как признался директор департамента развития гражданской продукции АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Артем Шатраков, в отличии от полностью рыночного окружения компаний ТЭК, российский ОПК пока делает первые шаги в области гражданской, рыночной продукции. "Алмаз-Антей" уже прошел достаточно большой путь, вкладывая собственные средства в организацию производства. Но предприятиям ОПК будет необходима помощь государства при организации производства продукции для ТЭК, отметил он. "Задачи, которые две отрасли будут решать, если они найдут точки соприкосновения, носят стратегический характер для нашей страны", - сказал он. Поэтому концерн будет выходить с предложениями к органам государственной власти по дополнительной настройке существующих инструментов поддержки.

ОПК-ТЭК 2021

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" прошло 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни были организованы при поддержке аппарата заместителя председателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступил АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Оператор мероприятия - Ассоциация нефтегазосервисных компаний. Генеральным информационным партнером форума выступил ТАСС.