Исследование: почти половина россиян собираются праздновать День святого Валентина

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россияне стали больше уделять внимания Дню святого Валентина. Так, в текущего году практическая половина опрошенных сообщили о планах поздравить вторую половину, свидетельствуют данные исследования, проведенного платежной системой "Мир" (есть в распоряжении ТАСС).

"В этом году, заскучав по романтике за время пандемии, россияне вновь захотели отмечать День святого Валентина - поздравлять свою вторую половину планируют 48% россиян - на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

При этом интерес к данному празднику вырос не только у молодежи, но у и более старшего поколения.

"Если раньше мы наблюдали, что 14 февраля был, скорее, молодежным праздником, то сейчас поздравлять возлюбленных планируют и более взрослые люди - 31% людей старше 45 лет и 13% людей за 60", - прокомментировала начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики "Мира" Ирина Лобанова.

Также в исследовании отмечается, что самой популярной суммой для подарка из года в год остается 1-3 тыс. рублей. Покупать подарок в этом ценовом диапазоне собирается около 40% респондентов. Еще 8% (на 2 п.п. больше, чем годом ранее) опрошенных заявили, что планирует потратить на подарки больше 5 тыс. рублей.

Каждый десятый россиянин вообще не планирует тратить деньги на покупку подарка.

Исследование проводилось путем анкетирования. Репрезентативная выборка составила 1,2 тыс. человек старше 18 лет.