Reuters: Google выплатит $76 млн группе французских СМИ в рамках спора о смежных правах

ТАСС, 13 февраля. Американская технологическая компания Google выплатит $76 млн за три года группе французских новостных СМИ в качестве компенсации за размещение их публикаций на своих сайтах. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Два документа, оказавшиеся в распоряжении агентства, включают рамочное соглашение, по которому Google готова выплачивать в общей сложности $22 млн в год группе из 121 национального и местного французского новостного издания после подписания индивидуального лицензионного соглашения с каждым из них. Второй документ - это мировое соглашение, по которому Google соглашается выплатить $10 млн той же группе издателей в обмен на их обязательство положить конец настоящим и будущим судебным разбирательствам, связанным с жалобами на нарушение авторских прав, на протяжении трехлетнего срока.

В Google отказались комментировать ситуацию. Ранее компания и издатели сообщали, что соглашение было достигнуто в прошлом месяце, но детали финансовой сделки не были известны.

Агентство также приводит сделанное ранее на этой неделе заявление Союза независимых новостных онлайн-издателей, в котором говорится, что эти "непрозрачные соглашения не обеспечивают справедливого отношения ко всем издателям, так как формула расчета не становится достоянием общественности".

В апреле прошлого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ". Согласно этому документу, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат зависит не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов.