В Якутии в 2020 году на поддержку экономики в условиях пандемии направили 35 млрд рублей

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии направили на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса в 2020 году около 35 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков в ходе прямого эфира онлайн-отчета кабмина региона.

"Работа правительства республики в первую очередь была направлена на восстановление экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности, сокращения безработицы, а также работы с отраслями, которые максимально пострадали от пандемии. На поддержку в целом было направлено около 35 млрд рублей", - сказал Бычков.

Он отметил, что из них 7 млрд рублей было направлено на поддержку системообразующих предприятий, 1 млрд - на поддержку малого бизнеса. "13 тыс. предпринимателей получили поддержку в разной форме - это и прямые субсидии, налоговые льготы и продление сроков уплаты налогов. На поддержку здравоохранения республики было направлено более 9 млрд рублей. Выплаты и пособия получили 160 тыс. семей с детьми на сумму более 7 млрд рублей. Беспрецедентными были меры по поддержке безработных, количество которых резко увеличилось, и было выплачено 57 тыс. безработных более 2 млрд рублей", - добавил Бычков.

Как отметил Бычков, в связи с пандемией и закрытием границ появилась потребность в кадрах в строительной отрасли. "Была расширена программа "Местные кадры в промышленность" на такие индустрии, как транспорт, дорожное строительство, жилищное строительство. В конечном итоге было трудоустроено свыше 8,5 тыс. человек в прошлом году по данной программе, которая в прошлом году стала особо важной для нашей экономики", - сказал он.

Также различные программы переориентировали на переквалификацию кадров из смежных специальностей. "Таким образом, нам удалось кризисные явления, которые были в строительной отрасли, практически полностью нивелировать и ввести в срок в том количестве, которое было запланировано, 43 социальных объекта в прошлом году", - отметил Бычков.

Проект "Местные кадры в промышленность" по трудоустройству рабочих, в том числе вахтовым методом и на сезонные работы, заработал в республике в 2017 году.