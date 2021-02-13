Ретейлеры сообщили о росте спроса на электронику в январе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Спрос на электронику и технику для работы из дома продолжил расти в январе, несмотря на рекордные продажи товаров этой категории в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries и группе "М.Видео - Эльдорадо".

"Продажи электроники и оргтехники в январе 2021 года выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне обновляли технику благодаря специальным предложениям в рамках крупной распродажи "Киберпонедельник", а также из-за сохранения популярности удаленной работы из дома", - сообщили в Wildberries. "Техника остается одним из товаров первой необходимости. По итогам января этого года рост общих продаж группы "М.Видео-Эльдорадо" составил более 20% год к году", - отметили в группе "М.Видео - Эльдорадо".

Так, продажи ноутбуков, компьютеров и комплектующих, которые используются для дистанционной работы, в январе 2021 года выросли на Wildberries на 291% по сравнению с январем 2020 года. В основном покупателей интересовали производительные ноутбуки диагональю 15,6 и стоимостью около 30 тыс. рублей. Для качественной связи во время рабочего дня в домашних условиях россияне приобретали веб-камеры с высоким разрешением, продажи которых увеличились на 620% в штуках. Продажи специальных "шторок для веб-камер" в январе выросли в 5,5 раза.

"Из-за необходимости быть больше времени на связи с коллегами и работать больше времени дистанционно вырос спрос на смартфоны с большими экранами, быстрой связью 4G и емким аккумулятором 4 500-5 000. В целом же в январе 2021 года продажи смартфонов и аксессуаров увеличились на 256% в штуках на Wildberries", - отметил ретейлер.

Выросли продажи и зарядных устройств для смартфонов - на 439% в штуках, а также наушников - на 100%. Как отмечает ретейлер, причиной стала тенденция производителей исключать эти аксессуары из стандартных комплектов со смартфонами.

Повышенным спросом в январе этого года, как и в целом в прошлом году, в группе "М.Видео - Эльдорадо" пользуются ноутбуки (+41%), мобильные устройства (+39%), товары для домашнего быта, в том числе холодильники (+24%) и стиральные машины (+17%). "Рост демонстрируют аксессуары, товары для кухни и сервисы. Для домашних товаров длительного пользования актуален рост спроса на модели из премиального сегмента", - отметили в компании.