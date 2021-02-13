Суммарные долги за тепло по итогам 2020 года выросли на 15,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Совокупная дебиторская задолженность населения и управляющих организаций за тепловую энергию в 2020 году выросла на 15,5 млрд рублей, составив 209,2 млрд рублей, следует из сообщения ассоциации "Совет производителей энергии".

Отмечается, что постановление правительства, которое ввело мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг ЖКХ привело к тому, что ряд потребителей перестали платить за оказываемые услуги.

"Уже в мае [2020 года] уровень оплаты за ЖКУ снизился до 85% от начислений. По пессимистичному сценарию с учетом уже накопленных долгов за тепло, объем дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года мог увеличиться до 600-800 млрд рублей. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций РФ на 2020 год составляла 1,2 трлн рублей", - добавили в ассоциации.

В совете указали на необходимость принятия мер по укреплению платежной дисциплины, а также необходимость оказания адресной поддержки отдельных групп потребителей, оказавшихся в сложной ситуации. "Важно продолжить контроль за своевременной и полной оплатой электро- и теплоэнергии как гражданами, так и организациями и учреждениями, в том числе финансируемыми из бюджетов всех уровней", - подытожили там.