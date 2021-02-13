{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: ByteDance рассматривает продажу индийского сегмента TikTok стартапу Glance

По данным агентства, инициатором переговоров выступил японский мобильный оператор Softbank, который финансирует материнскую компанию Glance - InMobi

ТАСС, 13 февраля. Компания ByteDance может продать стартапу Glance активы принадлежащей ей соцсети TikTok в Индии, где приложение в январе запретили. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, инициатором переговоров выступил японский мобильный оператор Softbank, который финансирует материнскую компанию Glance - InMobi. Если соглашение будет достигнуто, его должны будут одобрить власти Индии и Китая. Правительство Индии при этом потребует, чтобы информация об индийских пользователях TikTok не выходила за пределы страны.

Запрет 59 китайских приложений в Индии был введен в ответ на жалобы пользователей на ненадлежащее использование их личных данных. Решение было принято на фоне военной напряженности между двумя странами в Восточном Ладакхе, где в начале мая и середине июня прошлого года происходили столкновения китайских и индийских солдат.

Индийский стартап Glance разработал технологию, которая позволяет транслировать контент на экран блокировки смартфонов. Пользователи сервиса могут читать актуальные новости и просматривать видеоролики без предварительной разблокировки устройства.

"Опора России" просит главу Владивостока отказаться от увеличения арендной платы за землю
На рассмотрении городской думы находится проект решения, который предполагает значительный рост коэффициентов для расчета арендной платы за землю, в некоторых случаях - в 10 раз
Читать полностью