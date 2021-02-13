Bloomberg: ByteDance рассматривает продажу индийского сегмента TikTok стартапу Glance

ТАСС, 13 февраля. Компания ByteDance может продать стартапу Glance активы принадлежащей ей соцсети TikTok в Индии, где приложение в январе запретили. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, инициатором переговоров выступил японский мобильный оператор Softbank, который финансирует материнскую компанию Glance - InMobi. Если соглашение будет достигнуто, его должны будут одобрить власти Индии и Китая. Правительство Индии при этом потребует, чтобы информация об индийских пользователях TikTok не выходила за пределы страны.

Запрет 59 китайских приложений в Индии был введен в ответ на жалобы пользователей на ненадлежащее использование их личных данных. Решение было принято на фоне военной напряженности между двумя странами в Восточном Ладакхе, где в начале мая и середине июня прошлого года происходили столкновения китайских и индийских солдат.

Индийский стартап Glance разработал технологию, которая позволяет транслировать контент на экран блокировки смартфонов. Пользователи сервиса могут читать актуальные новости и просматривать видеоролики без предварительной разблокировки устройства.