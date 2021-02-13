"Опора России" просит главу Владивостока отказаться от увеличения арендной платы за землю

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к главе Владивостока Олегу Гуменюку с просьбой не принимать решения об увеличении коэффициентов для расчета арендной платы за землю в регионе. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина, которое есть в распоряжении ТАСС.

В "Опоре России" отмечают, что проект решения, который в настоящее время находится на рассмотрении Думы Владивостока, предполагает значительное увеличение значения коэффициентов для расчета арендной платы за землю (по отдельным видам использования земли - в 10 раз).

"Данное решение идет в разрез с задачами по достижению национальных целей развития, определенных указом президента Российской Федерации, в части увеличения занятости в малом и среднем предпринимательстве до 25 млн человек, а также с работой правительства Российской Федерации по реализации мер, направленных на поддержку субъектов предпринимательской деятельности и на обеспечение экономического роста", - говорится в письме.

Решение о значительном увеличении финансовой нагрузки на бизнес, принимаемое в период экономического кризиса и действия мер, ограничивающих хозяйственную деятельность из-за пандемии, в "Опоре России" назвали "несвоевременным". "Это решение приведет к разорению множества предпринимателей, дестабилизирует социально-экономическую ситуацию. Вызывают недоумение планы в наибольшей степени увеличить коэффициенты для гостиничной сферы, продолжающей испытывать финансовые трудности из-за ограничений на въездной туризм, и для малого бизнеса (ветеринарные клиники, автостоянки, малоэтажное жилищное строительство и др.)", - говорится в письме.

"Опора России" просит главу Владивостока не увеличивать коэффициенты во избежание негативных последствий для социально-экономической ситуации в городе.