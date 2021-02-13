Минтруд до 20 апреля должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду РФ и Минфину РФ до 20 апреля 2021 года подготовить и внести в правительство предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, следует из опубликованных в субботу решений заседания правительства, прошедшего 12 февраля 2021 года.

"Минтруду России (А. О. Котякову), Минфину России (А. Г. Силуанову) на основе анализа информации, представленной федеральными органами исполнительной власти во исполнение пункта 1 настоящего раздела протокола, до 20 апреля 2021 года внести в правительство Российской Федерации согласованные предложения о повышении оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях обеспечения неукоснительного соблюдения указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 и от 28 декабря 2012 года №1688", - говорится в сообщении.

На заседании правительства 12 февраля Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников. Премьер-министр также подчеркнул, что необходимо оперативно изучить положение дел, а также собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. Кроме того, необходимо изучить, как различаются заработные платы в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.

Премьер отметил, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной. "Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет", - указал Мишустин. Глава кабмина обратил внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций, что недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Он также отметил, что важно видеть за этими цифрами людей.