Путин отнесся с пониманием к россиянам, которых раздражают накопившиеся проблемы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что понимает россиян, которые раздражены проблемами, возникшими в нынешней социально-экономической ситуации. Об этом он сказал на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".

"Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, - констатировал Путин. - Понять можно людей". Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор Алексея Навального, которого российский лидер назвал "фигурантом". "Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов", - сказал он. "Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы", - добавил Путин.

Он добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. "Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь", - сказал президент.

Несанкционированные акции прошли в ряде городов России 23 и 31 января. 2 февраля, когда суд заменил Навальному условное наказание на реальное, группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.

Темпы развития страны

Российской власти необходимо ускорять темпы развития страны, понимая потребности граждан, заявил Путин.

"Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая - ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать", - сказал он.

Путин добавил, что "власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать (с которыми) нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности". "Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем", - отметил глава государства.