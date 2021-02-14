Хайнань популяризирует индустрию художественной резьбы на морских раковинах

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань стремится к популяризации художественной резьбы на морских раковинах и изготавливаемых из них изделий. Об этом сообщил информационный портал "Хайкоуван".

По его данным, важную роль в распространении такого вида искусства в последние годы сыграли старые специалисты небольшого предприятия в городе Хайкоу, которое прежде специализировалось на производстве декоративной продукции из кокосовой скорлупы. Примерно 20 лет назад они согласились обучить молодое поколение традиционной технологии обработки перламутрового материала, который на побережье острова можно найти практически повсюду.

"С нами работали мастера своего дела, они были готовы поделиться опытом с любым желающим, - вспоминает ведущий эксперт в этой области Чжоу Жэньцы. - Резьба на раковинах уже стала неотделимой частью меня самого. Даже если [на Хайнане] больше не останется представителей такой профессии, я постараюсь передать искусство [последующим поколениям]".

Как он отметил, желающих обучиться подобному ремеслу всегда было немного, ведь для того, чтобы овладеть этим искусством, приходится потратить уйму времени и усилий. Впрочем, старания Чжоу Жэньцы не прошли даром, поскольку инкрустированные поделки оказались высоко востребованы на местном рынке и охотно раскупаются туристами.

"Сейчас на Хайнане насчитывается чуть более 10 специалистов в этой области, их можно пересчитать по пальцам", - уточнил он.

Будущее искусства резьбы на раковинах

Как пояснил Чжоу Жэньцы, к концу XX века искусство инкрустации перламутром в провинции "стало клониться к упадку", поэтому на текущем этапе необходимы активные усилия для того, чтобы сохранить этот вид кустарного ремесла. По его словам, большинство товарищей, вместе с ним обучавшихся резьбе на раковинах, предпочли работать в сопредельных отраслях с менее трудоемкими материалами.

Художник рассказал, что искусство инкрустации на Хайнане имеет большой потенциал, так как в провинции много сырья для масштабного производства предметов из перламутра. Он отметил, что местные жители обычно выбрасывают раковины, вынимая из них жемчужины и моллюсков.

"Надеюсь, что благодаря моему искусству этот материал, ошибочно воспринимаемый как отходы, снова получит должное применение", - подчеркнул Чжоу Жэньцы. Специалист добавил, что с помощью ремесла появляется еще одна возможность "через творчество запечатлеть события Хайнаня, благодаря художественной резьбе сохранить ценные воспоминания для последующих поколений".

Он отметил, что на острове пока нет постоянных профессиональных выставок, которые были бы посвящены только этому виду искусства. "Надеюсь, что в будущем Хайнань создаст специализированные галереи и музеи - постоянные выставочные объекты, благодаря которым еще больше людей сможет насладиться хайнаньскими шедеврами из перламутра", - подытожил Чжоу Жэньцы.