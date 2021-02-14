Индийские фармацевтические компании наладили выпуск вакцины "Спутник V"

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские фармацевтические компании уже освоили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил заместитель вице-президента компании Hetero Biopharma Limited Бала Редди. Эта индийская фармацевтическая компания будет выпускать препарат в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), курирующим проект.
Ожидается, что вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и произведенная в Индии, станет использоваться не только в этой стране, но и поставляться по договоренности с РФПИ в другие государства. "Когда будет решение властей [о регистрации препарата в Индии], уже через две недели вакцина "Спутник V" может быть в аптеках", - сказал Редди в воскресенье представителям российских СМИ. Впервые этот один из крупнейших индийских производителей лекарств согласился допустить иностранных журналистов в производственные помещения, где готовятся выпускать вакцину.
Против COVID-19
В 90 км от Хайдарабада, столицы штата Телангана, расположился современный фармацевтический кластер, где находится производство компании Hetero Biopharma.
Как напомнил ТАСС старший менеджер компании Раджендра Кумар Палакортхи, компания производит многие лекарства, например препараты для борьбы с раком, лечения болезней почек и ортопедических заболеваний. Однако вакцину здесь будут производить впервые - "пандемия заставила".
"Почему мы решили выбрать именно "Спутник V"? Большинство таких препаратов имеют результативные показатели 70 - 80%, но более 90%, как у вакцины от Гамалеи, - это прекрасный результат," - объясняет собеседник агентства.
К выпуску "Спутника V" в компании создали две производственные линии. Корреспондента ТАСС провели в один из цехов. "Сначала нужно соответственно одеться, - объясняет Палакортхи. - И ничего лишнего с собой брать нельзя".
Для всех сотрудников рабочий день начинается с переодевания: специальный халат, бахилы, шапочка, маска. При этом на входе нужно оставить все лишнее - часы, документы, телефон, блокнот. Проход - через специальную камеру, в помещениях поддерживается определенная температура и давление. Внутри - длинный коридор, с обеих сторон которого сквозь стеклянные стены видно, как работает группа специалистов в специальных костюмах.
"Здесь стоят биореакторы, в них "созревает" будущая вакцина. Это сердце всего производства. Из небольшой дозы исходного материала мы получаем нужный объем - клеточная культура в них начинает делиться", - рассказывает менеджер компании.
Полный цикл создания вакцины занимает от 25 до 35 дней. Работа Hetero над подготовкой к выпуску вакцины началась еще в декабре 2020 года, тогда российская делегация посетила предприятия компании, осмотрела возможности производства и заключила соглашение с РФПИ. Теперь в среднем дважды неделю специалисты компании связываются с коллегами из РФПИ и Центра им. Гамалеи.
"Хотя вакцину мы делаем впервые, технология такого производства нам знакома. Для массового производства "Спутника V" не требуется больших технологических изменений. Кроме того, мы отправляем готовые образцы в Москву для тестирования", - добавил старший менеджер. Всего над "Спутником V" в компании работают 400 человек.
Привить весь мир
"Индия готова помочь всему миру с вакциной от коронавирусной инфекции. И здесь, в Хайдарабаде, складывается центр по производству вакцин для всех. У Индии для этого есть все возможности", - говорит менеджер по производству.
О том, что Индия намерена предложить другим странам свою фармацевтическую промышленность для выпуска вакцины от COVID-19, неоднократно говорил премьер-министр страны Нарендра Моди. В конце января премьер, выступая в видеоформате на онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума, отметил, что Индия помогает многим государствам, направляя им вакцины от коронавирусной инфекции, а также медикаменты. "Индия, отправляя вакцины в другие страны, спасает жизни во всем мире. Сейчас есть только две вакцины с маркировкой "сделано в Индии". В ближайшие дни их будет больше", - заверил Моди.
Страна начала массовую кампанию по вакцинации граждан 16 января. Уже привиты более 8 млн индийцев. Пока инъекции здесь делаются двумя вакцинами: Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Все эти препараты производятся в Индии, а Covaxin - в Хайдарабаде.
Местная пресса уже заговорила о "вакцинной дипломатии". На утро воскресенья Индия поставила почти 23 млн доз вакцин против COVID-19 в 20 стран мира. Нью-Дели 21 января объявил о начале инициативы "вакцин маитри" (можно перевести с санскрита как "дружеская вакцина"), в рамках которой 6,47 млн доз препарата были отправлены за рубеж в качестве грантовой помощи, а 16,5 млн доз - на основе коммерческих соглашений. Ожидается, что в ближайшие недели в страны Африки и Латинской Америки будут отправлены новые партии.
Поэтому компании из фармацевтического кластера близ Хайдарабада готовятся наращивать производство. Как отметили в компании Hetero Biopharma Limited, Хайдарабад уже стал одной из индийских и становится одной из мировых "вакцинных" столиц мира. "Очень скоро число вакцин, производимых в Хайдарабаде, вырастет, - уверен менеджер компании по производству. - И российская вакцина "Спутник V" станет частью этого!".