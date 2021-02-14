Индийские фармацевтические компании наладили выпуск вакцины "Спутник V"

Вакцину, произведенную в Индии, также могут поставлять по договоренности с РФПИ в другие государства

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские фармацевтические компании уже освоили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил заместитель вице-президента компании Hetero Biopharma Limited Бала Редди. Эта индийская фармацевтическая компания будет выпускать препарат в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), курирующим проект.

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Ожидается, что вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и произведенная в Индии, станет использоваться не только в этой стране, но и поставляться по договоренности с РФПИ в другие государства. "Когда будет решение властей [о регистрации препарата в Индии], уже через две недели вакцина "Спутник V" может быть в аптеках", - сказал Редди в воскресенье представителям российских СМИ. Впервые этот один из крупнейших индийских производителей лекарств согласился допустить иностранных журналистов в производственные помещения, где готовятся выпускать вакцину. Против COVID-19 В 90 км от Хайдарабада, столицы штата Телангана, расположился современный фармацевтический кластер, где находится производство компании Hetero Biopharma. Как напомнил ТАСС старший менеджер компании Раджендра Кумар Палакортхи, компания производит многие лекарства, например препараты для борьбы с раком, лечения болезней почек и ортопедических заболеваний. Однако вакцину здесь будут производить впервые - "пандемия заставила". "Почему мы решили выбрать именно "Спутник V"? Большинство таких препаратов имеют результативные показатели 70 - 80%, но более 90%, как у вакцины от Гамалеи, - это прекрасный результат," - объясняет собеседник агентства.

К выпуску "Спутника V" в компании создали две производственные линии. Корреспондента ТАСС провели в один из цехов. "Сначала нужно соответственно одеться, - объясняет Палакортхи. - И ничего лишнего с собой брать нельзя". Для всех сотрудников рабочий день начинается с переодевания: специальный халат, бахилы, шапочка, маска. При этом на входе нужно оставить все лишнее - часы, документы, телефон, блокнот. Проход - через специальную камеру, в помещениях поддерживается определенная температура и давление. Внутри - длинный коридор, с обеих сторон которого сквозь стеклянные стены видно, как работает группа специалистов в специальных костюмах. "Здесь стоят биореакторы, в них "созревает" будущая вакцина. Это сердце всего производства. Из небольшой дозы исходного материала мы получаем нужный объем - клеточная культура в них начинает делиться", - рассказывает менеджер компании. Полный цикл создания вакцины занимает от 25 до 35 дней. Работа Hetero над подготовкой к выпуску вакцины началась еще в декабре 2020 года, тогда российская делегация посетила предприятия компании, осмотрела возможности производства и заключила соглашение с РФПИ. Теперь в среднем дважды неделю специалисты компании связываются с коллегами из РФПИ и Центра им. Гамалеи. "Хотя вакцину мы делаем впервые, технология такого производства нам знакома. Для массового производства "Спутника V" не требуется больших технологических изменений. Кроме того, мы отправляем готовые образцы в Москву для тестирования", - добавил старший менеджер. Всего над "Спутником V" в компании работают 400 человек. Привить весь мир "Индия готова помочь всему миру с вакциной от коронавирусной инфекции. И здесь, в Хайдарабаде, складывается центр по производству вакцин для всех. У Индии для этого есть все возможности", - говорит менеджер по производству.