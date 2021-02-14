Город Санья на Хайнане выделил $170 тыс. на стабилизацию цен для малоимущих в праздники

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация курортного города Санья на острове Хайнань в праздники по случаю наступления года Быка по лунному календарю (12 февраля) выделила из местного бюджета более 1 млн юаней (около $170 тыс.) в качестве разовой субсидии с целью стабилизации цен на товары для малообеспеченных граждан. Об этом сообщил муниципальный комитет по делам развития и реформ.

Как говорится в распространенном заявлении, финансирование касается четырех категорий жителей, в том числе безработных. В нем уточняется, что власти следят за колебаниями цен на рынке и не допустят подорожания товаров, теоретически возможного на фоне роста потребительского спроса в период общенациональных выходных, которые продлятся до 17 февраля включительно.

"Партия и правительство уделяют внимание трудностям, с которыми сталкивается население, и оказывают ему поддержку", - прокомментировал комитет. Согласно его заявлению, ценовой контроль на Хайнане обеспечивается за счет эффективного межведомственного механизма.

Власти острова ведут постоянную работу над повышением благосостояния местных жителей. Согласно официальной статистике, номинальный доход на душу населения в провинции в 2020 году составил 27,9 тыс. юаней (около $4,3 тыс.), увеличившись на 4,6%. Расходы бюджета на социальные проекты за тот же период достигли 150 млрд юаней ($23,21 млрд), повысившись на 6,6%. Ассигнования на нужды образования выросли на 7,8%, средства, выделяемые с целью стимулирования занятости - на 15,3%, объем финансирования сферы здравоохранения - на 28,6%.