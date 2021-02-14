Решетников заявил, что рывок российского АПК стал одной из причин роста цен на продукты

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Успехи российского агропромышленного комплекса в последние годы стали одной из причин роста цен на продукты в РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше - она выше на экспорт", - заявил министр.

По словам Решетникова, как только поднялись экспортные цены, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали повышать цену. "Поэтому мы сначала приняли неотложные меры по разовым повышениям экспортных пошлин. Теперь по поручению президента создали постоянно действующий механизм, который для всех сделает ситуацию предсказуемой", - добавил Решетников.

Цены на сахар достаточно ощутимо снизились, потому что был большой урожай, в силу специфики товара, транспортных расходов, конъюнктуры рынков, отмечает глава Минэкономразвития. "Как только цена упала, подсократили посевы, стало не так выгодно. А значит - снизился спрос. Более того, цена упала настолько, что стал выгоден даже экспорт. Мы стали конкурировать с тростниковым сахаром, что в принципе очень сложно, потому что у нас сахар из сахарной свеклы, он более дорогой в производстве", - указывает Решетников.

"Ну, слушайте, кто виноват <…> Так работает экономика. В экономике цены меняются, это основа. Потому что, если вы хотите заморозить цены или начать регулировать цены, то вот это путь, который мы проходили. Я-то его точно в детстве помню, да, он заканчивается очередями и отсутствием товаров на полках", - подчеркнул министр.

По словам главы Минэкономразвития, еженедельно по средам в правительстве проходят совещания, на которых обсуждается динамика цен по каждой товарной позиции. "Есть такая технология управления проблемными ситуациями, в рамках центра мониторинга нацпроектов. Называется - работа по инцидентам, в среду вечером, либо по ВКС, либо очно собираемся - все органы власти присутствуют, присутствуют представители Ассоциации розничных сетей, и мы по каждой товарной позиции разбираем, что у нас происходит. Отдельно, мясо мониторим, яйцо мониторим, разбираемся, какие причины [роста цен]", - рассказал Решетников.

О ситуации с ценами на продукты

9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, в конце января правительство России утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50 за тонну в рамках квоты, а также ее введение с 15 марта для других видов зерновых. Кабмин также разработал параметры нового механизма зернового демпфера, который включает в себя плавающую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также субсидии сельхозпроизводителям.