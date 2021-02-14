Новак заявил, что "Северный поток - 2" построен более чем на 95%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Магистральный газопровод "Северный поток - 2" на текущий момент построен уже более чем на 95%. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Северный поток - 2" - это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект", - сказал он.

По словам Новака, газопровод в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются помешать процессу.

"В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - сказал он.

"Этот проект полностью соответствует европейскому законодательству. Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции. А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", - добавил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что "Северный поток-2" не будет простаивать после завершения строительства, так как в прокачке газа через него заинтересованы европейские партнеры.

"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры", - сказал он, отвечая на вопрос есть ли шансы, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу из-за давления на проект.