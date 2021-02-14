Силуанов не исключил инвестирования средств ФНБ в 2021 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минфин России в текущем году может принять решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как ситуация с ценами на энергоносители складывается чуть лучше, чем ожидалось, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"В текущем году ситуация с ценами на углеводороды складывается чуть лучше, чем мы планировали, и не исключено, что мы в этом году - если такая ситуация сохранится и дальше - сможем превысить наши прогнозные значения по Фонду национального благосостояния и сможем принять решение об инвестировании этих средств", - сказал Силуанов.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 7,7% ВВП, или 8,876 трлн рублей ($116,409 млрд).

Альтернатива фондовому рынку

Силуанов также заявил, что облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются альтернативой фондовому рынку и гарантируют сохранность средств граждан.

"Если говорить о финансовых вложениях, то для людей министерство финансов выпускает специальные бумаги - облигации специального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантированное то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая есть альтернатива фондовому рынку для вложений.

"Рынок акций - это как взлеты, так и падения стоимости акций. Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет. Мы обсуждали этот вопрос у президента Российской Федерации, он дал четкое понимание, дал четкую установку о том, чтобы не допустить обмана простых людей", - сказал министр. "Мы знаем это не понаслышке, когда люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте, мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт", - отметил он.

На прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Силуанов заявил, что Госдума в феврале - марте рассмотрит законопроект, который должен защитить граждан при участии в сложных инвестиционных продуктах.