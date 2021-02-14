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Минтранс готов подписать соглашение о перевалке в портах РФ нефтепродуктов из Белоруссии

Глава министерства Виталий Савельев сообщил, что нефтепродукты из портов Прибалтики перенаправят в российский порт Усть-Луга

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минтранс России выразил готовность подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом сообщил глава министерства Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, <...> сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность", - сказал он.

Теги
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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