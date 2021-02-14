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Глава Минтранса сообщил о разработке опорных сетей на каждый вид транспорта

Виталий Савельев уточнил, что наложение разных сетей друга на друга позволит заранее планировать строительство транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ разрабатывает опорные сети на каждый вид транспорта. Об этом сообщил в воскресенье глава министерства Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Мы впервые хотим создать опорные сети по каждому виду транспорта. Опорная сеть - это некий каркас, некий фундамент, на котором будут базироваться как на кровеносной системе основные транспортные магистрали. И мы впервые сделаем опорную сеть автомобильных, железных дорог, опорную сеть аэродромов и опорную сеть морских и водных путей", - сказал он.

Министр уточнил, что наложение разных сетей друга на друга позволит заранее планировать строительство транспортной инфраструктуры. "Мы наложим эти кальки друг на друга <...> для того, чтобы понимать, что если построили перевалочные пункты, то у нас с вами есть туда дорога. Чтобы не получалось так, что мы сначала строим аэропорт, а потом думаем, где дорога, которую надо достроить", - пояснил министр.

Савельев также не исключил развития в будущем мультимодальных перевозок. "Это очень интересная вещь, - сказал он. - Это тоже будущее. Вы как пассажир, как клиент <...>, выходя из дома должны понимать, как вы доберетесь из своей точки в любую другую точку, мы вам должны как вариант, как это будет, наверное, в будущем, выдавать один билет и вы будете бесшовно проходить все пути, добираться по разным видам транспорта до той точки, куда вы собираетесь".

Теги
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