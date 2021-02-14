Глава Минтранса спрогнозировал, когда самолеты будут летать на водородном топливе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Самолеты, возможно, смогут летать на водородном топливе к 2035 году. Такое мнение высказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Полеты [на альтернативных видах топлива] уже осуществляются на квадрокоптерах за рубежом. Используются альтернативные виды топлива для авиапромышленности, например вместо керосина - водородное топливо. Есть прогноз, что к 2035 году самолеты смогут летать реально на водородном топливе", - сказал он.

Савельев подчеркнул, что необходимо учитывать фактор прогресса и при строительстве дорог. "Когда мы строим дороги, мы должны <...> закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть газ будет [или] водородное топливо для автомобилей. Поэтому это очень интересная задача, и мы находимся в проработке с нашими партнерами и коллегами из Минпромторга и Минэкономики", - пояснил он.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью ТАСС заявил, что переход на водородное топливо - перспектива ближайших десятилетий.