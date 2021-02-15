Документальный фильм о Кудрине выйдет 24 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьера документального многосерийного фильма "Крепость", рассказывающего о роли экс-министра финансов России Алексея Кудрина в становлении новой экономики страны, состоится 24 февраля на видеосервисе Start.

Картина снята по мотивам книги Евгении Письменной "Система Кудрина" и посвящена роли Кудрина в становлении российской экономики в период после распада СССР, а также в преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. В фильме также принимают участие и делятся своими воспоминаниями премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, занимавший в разные годы посты президента и премьер-министра страны, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России.

"Это фильм, прежде всего, о том, что кризисы случаются, и они всегда случаются неожиданно. И поэтому надо к ним заранее готовиться. Потому что если к ним не готовиться, то цена для страны может быть в разы выше", - рассказал Кудрин ТАСС.

По словам автора идеи и генерального продюсера картины Алексея Бокова, толчком к созданию фильма стало его знакомство с самим Кудриным, именно на почве этого знакомства родилась идея купить права на книгу "Система Кудрина" и положить ее в основу фильма.

По его словам, съемки фильма проходили в непростое время, поэтому генеральной линией картины стало раскрытие героев с точки зрения человечности. "Фильм снимался в непростой год, и точкой сбора в этом проекте была человечность - от командной работы в этих новых условиях до человеческих лиц героев фильма, которые раскрывались с новой стороны. И эта идея взгляда через человеческое понравилась нашим героям", - отметил Боков.

"Кризисы цикличны - не могу сказать, что именно нынешний побудил меня снять этот фильм. Конечно, я думал в том числе и о проекции кризиса-2008 на сегодняшнюю ситуацию, но это не было решающим элементом. Была уверенность, что эта история важна и без привязки к конкретным кризисам. Она должна была прозвучать", - заключил продюсер.