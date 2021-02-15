Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия с понедельника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном; соответствующее решение было сообщено правительством РФ 3 февраля. Рейсы между странами были приостановлены в прошлом году на фоне пандемии.

Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку и по четыре по маршруту Москва - Ереван. Российская компания "Аэрофлот" на прошлой неделе заявила, что планирует начать выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю с Баку с 17 февраля.

Сейчас въезд для туристов в Армению открыт (нужен ПЦР тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия). Ранее ряд российских перевозчиков уже заявил об открытии чартерных рейсов в Ереван из российских регионов: "Уральские авиалинии" открыли полеты из Красноярска, Nordwind - из Калининграда, "Икар" - из Нижнего Новгорода, а "Азимут" - из Краснодара.

Азербайджанская национальная авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на данный момент въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в страну могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж, для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета прошлого года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти страны. В декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.